Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri ha svelato che la sua carriera di allenatore potrebbe non essere giunta alla sua conclusione dopo l'annuncio di addio al Cagliari a salvezza conquistata: "Il fato voleva che io chiudessi il cerchio al Cagliari, qua ho chiuso la mia carriera di allenatore di club - le sue parole -. Ma se un domani dovesse esserci una Nazionale, e non dico quella italiana dove c'è la mano santa di Spalletti, potrei dire sì in caso mi faccia scattare qualcosa".

In precedenza, Ranieri aveva reso merito a Gian Piero Gasperini, fresco vincitore dell'Europa League con l'Atalanta: "In Italia si giudicano gli allenatori per i trofei, ma perché? Noi siamo ossessionati dallo scudetto, dalla coppa... Gasperini meritava tutto prima, già da quando allenava il Crotone e il Genoa".