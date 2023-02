Continuano i problemi per il Paris SG. Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa di Francia per mano degli acerrimi rivali del Marsiglia, Galtier è costretto a incassare l'ennesimo infortunio del 2023. Già privo di Mbappé, Messi, Kimpembe e Renato Sanches, adesso il tecnico dei parigini deve fare i conti anche con lo stop di Hakimi.

Il marocchino ex Inter ha avvertito un fastidio muscolare e non ci sarà contro il Monaco: lui, al pari di Messi, spera di recuperare in tempo per l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern.