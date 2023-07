Prima della tournée giapponese, dove incrocerà l'Inter il prossimo 1° agosto, il Paris Saint-Germain scenderà in campo domani, al Campus PSG, per sfidare il Le Havre nel primo test della sua preseason. Per l'occasione, il neo tecnico Luis Enrique ha convocato 27 giocatori, tra i quali gli ultimi arrivati Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour e Lee Kang-In.