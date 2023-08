Primo trofeo post Inter per Marcelo Brozovic, tra i protagonisti del successo in Arab Champions dell'Al Nassr. La squadra del croato, compagno dei vari Mané, Telles e Cristiano Ronaldo, supera in finale l'Al Hilal dell'altro ex Serie A Sergej Milinkovic-Savic portandosi a casa la competizione dedicata alle formazioni del mondo arabo. Prima vera soddisfazione con la nuova maglia dunque per Epic Brozo, che adesso si dedicherà agli altri obiettivi: campionato e Champions League asiatica.