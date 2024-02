Lukas Podolski, 38enne attaccante tedesco protagonista di una breve e poco fortunata parentesi all'Inter e oggi in Polonia nel Gornik Zabrze, ha già messo solide basi per il suo futuro extra calcio grazie al... kebab.

L'idea, risalente ai tempi in cui militava nel Galatasaray, di lanciarsi nel commercio del tipico cibo da strada turco con l'apertura nel 2018 del primo locale Mangal Doner in Germania sta dando infatti frutti clamorosi: come riporta il tabloid The Sun, Podolski vanta un patrimonio di 207 milioni di euro grazie ai 30 ristoranti aperti in territorio tedesco e anche turco.