Arrivato dall’Inter a gennaio, l'irlandese Kevin Zefi non si è mai riuscito a ritagliare un posto di rilievo nella Primavera della Roma e non rientrerebbe nemmeno nei piani di quella attuale, guidata da Gianluca Falsini. Negli ultimi giorni, riporta la Gazzetta Regionale, Zefi si è allenato con il Southampton: qualora la società inglese dovesse decidere di non ingaggiarlo, verrebbe reintegrato nel gruppo giallorosso. Zefi ha ancora due anni di contratto con la Roma.