Presente in conferenza stampa assieme agli altri due colleghi di reparto, Marco Pissardo, portiere del Bari, ha spiegato i pro e contro di crescere in un vivaio di primo livello come quello dell'Inter: "Fare il Settore giovanile con i nerazzurri aiuta da una parte ma non dall'altra perché per esplodere devi essere un top player - il suo punto di vista -. Essere in società meno blasonate può permetterti di affermarti in prima squadra. Ti dà una formazione extra campo che mi porterò dietro per sempre. Non ho rimpianti per la mia carriera, ho dato sempre il massimo".