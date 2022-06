Tra i segreti dietro il doblete Liga-Champions vinto dal Real Madrid di Carlo Ancelotti c'è Antonio Pintus, responsabile della preparazione fisica della prima squadra. Un ruolo che ha assunto la scorsa estate dopo aver fatto correre l'Inter verso il 19esimo scudetto: "La pandemia ci permise una lunga sosta, lavorando tanto senza palla, per cause di forza maggiore. Alla ripresa del campionato la squadra rispose in modo eccellente, nonostante una pausa estiva cortissima dopo la finale di Europa League", le sue parole a La Repubblica.