Il paradosso di Ivan Perisic. Dopo la risoluzione del contratto con l'Hajduk Spalato e le voci circa un possibile ritorno in Italia tra Como, Genoa e Monza, l'esterno ex Inter, classe '89, è senza squadra. Ma questo non ha impedito al CT della Croazia, Zlatko Dalic, di convocarlo per gli impegni della squadra in Nations League.

Ieri Perisic è entrato al 77' del match perso 2-1 in Portogallo e Dalic ha spiegato la ragione per cui, nonostante la situazione, non abbia voluto rinunciare a Ivan il Terribile: "Non ci ho pensato un solo istante a convocarlo. Si potrà discutere su quanto possa dare, ma non va dimenticato quello che ha fatto. Lui è uno dei più grandi e il mio obbligo è che ritorni al più presto nelle condizioni in cui si trovava prima", le parole a Sportske Novosti.