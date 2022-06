Ivan Perisic è diventato da qualche giorno ufficialmente un nuovo rinforzo del Tottenham. Sui social il croato, che lascia l'Inter a parametro zero, ha postato le foto che lo vedono sorridente alla firma del contratto. "Sono super orgoglioso di arrivare agli Spurs e imbarcarmi in questo nuovo viaggio. Felicissimo per quel che ho davanti e non vedo l'ora che arrivi la prima gara", il messaggio di Perisic su Instagram.