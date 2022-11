Dopo la vittoria per 4-1 contro il Canada, Ivan Perisic, intervistato da HRT, manda già un messaggio al Belgio del suo ex compagno all'Inter Romelu Lukaku in vista della gara che varrà come una sorta di spareggio per gli ottavi di finale: "Avevo detto che nella seconda partita avremmo visto una Croazia migliore, nella prima ci siamo concentrati maggiormente sulla difesa perché sapevamo che il Marocco aveva buoni giocatori in contropiede. Dobbiamo imporre il nostro gioco come oggi, anche se oggi siamo partiti male perché hanno cambiato il sistema, ma poi siamo rientrati bene, abbiamo dominato e vinto abbastanza agevolmente.