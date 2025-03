Domani, allo stadio 'Ennio Tardini', Cristian Chivu e Cesare Casadei incroceranno nuovamente i loro destini in Parma-Torino dopo aver condiviso l'esperienza nell'Inter Primavera culminata con il trionfo scudetto il 31 maggio 2022. Il romeno, alla terza partita in Serie A da allenatore, si troverà di fronte, questa volta come avversario, il 22enne centrocampista, reduce dal suo primo gol nel massimo campionato arrivato sul campo del Monza: "A inizio stagione il Torino giocava diversamente, senza Zapata hanno fatto qualche cambiamento: ora con Casadei hanno struttura, anche qualche giocata diretta visti i suoi centimetri. Bisognerà fare attenzione", ha avvisato Chivu parlando in conferenza stampa.