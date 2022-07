Lo scossone in casa Palermo provocato dalle dimissioni a sorpresa di Silvio Baldini e Renzo Castagnini obbliga la proprietà del club rosanero, che ha affidato all'ex Inter Giovanni Gardini il ruolo di direttore generale, di ripensare completamente l'anima tecnica. Un compito non semplice, ma comunque agevolato dai primi segnali di eventuale disponibilità lanciati, per esempio, da figure di spicco come Claudio Ranieri, che è stato giocatore dei siciliani, e Daniele De Rossi. Per quanto riguarda il discorso relativo al direttore sportivo, Riccardo Bigon potrebbe essere il nome giusto. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.