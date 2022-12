Oggi Gianluca Pagliuca spegne 56 anni e viene ricordato dall'Inter come "uno dei portieri più iconici e talentuosi degli anni '90 - si legge nel comunicato -. Reattività e sicurezza sono tra le caratteristiche che lo hanno contraddistinto come uno dei migliori della sua generazione. Oggi Gianluca Pagliuca compie 56 anni. Arrivato nell'estate del 1994 ha difeso i pali nerazzurri per 234 gare, risultando determinante nella vittoria della Coppa Uefa del 1998 .

Con la maglia dell'Inter ha anche lasciato il segno nei derby contro il Milan. Con lui in porta sono state dieci le sfide stracittadine senza mai subire una sconfitta. La sua carriera in nerazzurro è stata premiata nel 2021, anno in cui è entrato nella Hall of Fame. Tanti auguri Gianluca da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti!".