Salutata l'Inter e i suoi tifosi, André Onana ora si prepara a mettere anima e corpo nella nuova avventura al Manchester United. Dai propri profili social, il camerunese si prepara così al suo approdo nei Red Devils: "Ho lasciato il Camerun alla ricerca dei miei sogni. Resilienza, forza d'animo e coraggio. Questi valori mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. La strada non è stata facile. Mi è chiaro che non c'è posto migliore per continuare a sognare che nel Theatre of Dreams", come è soprannominato l'Old Trafford. Il tutto con la chiosa: "Glory glory, Man United".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!