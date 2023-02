Momento magico per Alexis Sanchez con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il cileno ex Inter ha messo la sua impronta sulla vittoria della squadra di Igor Tudor contro il Clermont con una doppietta, portando così a 13 le sue marcature in 28 match giocati con la nuova maglia. Giustamente, i compagni si coccolano il Nino Maravilla, a partire da Valentin Rongier che per lui ha solo parole di elogio: "Segna, ci fa bene, è un grande giocatore. Ci porta tutta la sua qualità, la sua esperienza. In queste partite è ancora più importante, siamo molto contenti di averlo; deve continuare così".