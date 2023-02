Okan Buruk chiama Nicolò Zaniolo. L'allenatore del Galatasaray, intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida col Trabzonspor vinta per 2-1, ha risposto così alla domanda sull'ex Inter: "È un giocatore di livello mondiale, un giocatore molto importante - il commento dell'ex centrocampista nerazzurro -. Non sappiamo precisamente la sua situazione ma sì, mi piacerebbe vederlo nella mia squadra. Quando ero al Başakşehir ci fece vedere le sue qualità in una partita contro di noi. Vorrei vederlo nella mia squadra, ma vedremo cosa succederà".