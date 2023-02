Matias Fonseca, un passato nel settore giovanile dell'Inter in Primavera, ha trovato squadra. Come annunciato dallo stesso giocatore attraverso i propri canali social, è da oggi un nuovo giocatore del Montevideo Wanderers Fútbol Club. Il figlio d'arte di Daniel Fonseca, anch'egli visto in Italia in diverse squadre di A, torna quindi in patria in Uruguay.