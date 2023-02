Nuno Campos, ex vice-allenatore della Roma con Paulo Fonseca, ha parlato del percorso di José Mourinho nella Capitale: "Mourinho è un grande allenatore - ha dichiarato a calciomercato.it -. La Roma può e deve giocare per vincere i trofei, sempre. Tuttavia, ci sono anche altre squadre che puntano alla vittoria e sono più attrezzate per portare l’Europa League in bacheca. Per i giallorossi sarebbe un grande traguardo, dopo la Conference, portare a Roma un altro trofeo internazionale. La Roma, prima di pensare a ottenere successi con Mourinho, ha bisogno di una squadra più attrezzata per arrivare a vincere qualcosa in Italia.