Parlando ai microfoni del quotidiano turco Haberturk, Nuno Campos, ex allenatore di Edin Dzeko alla Roma (era nello staff di Paulo Fonseca, ndr), ha commentato l'approdo al Fenerbahçe di Edin Dzeko congratulandosi col club gialloblu: "Ha preso il miglior Dzeko degli ultimi anni. Il Fenerbahçe ha ingaggiato un grande giocatore e un grande professionista. È un attaccante che non ha bisogno di molte occasioni per segnare. L'età avanzata un problema? L'età aggiunge solo esperienza a Dzeko.

Sarà di grande aiuto per la squadra in quanto è un eccellente professionista. All'Inter ha saputo mettere Romelu Lukaku in panchina, questo dimostra quanto sia ancora bravo. Con tutta la sua esperienza e il voglia di vincere, spingerà i suoi nuovi compagni e aiuterà molto il mister. Dzeko sa che il Fenerbahce ha una grande atmosfera e giocare in questo ambiente gli ha sicuramente fatto prendere questa decisione. Cosa devono aspettarsi i tifosi da lui? Professionalità e gol quasi perfetti".