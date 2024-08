Il Napoli non si accontenterebbe del solo Romelu Lukaku: per agevolare la cessione di Victor Osimhen vorrebbe infatti inserire dei giocatori oltre ad un conguaglio economico. Il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna, secondo Sport Mediaset, ha avanzato ai Blues una proposta di 40-50 milioni cash più l'inserimento di Cesare Casadei come contropartita per dare il via libera all'attaccante nigeriano e portare il belga tra le braccia di Antonio Conte. Trattativa non facile, anche perché Osimhen ha dato la sua parola al Paris Saint-Germain.