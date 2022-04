Sul contratto che gli venne proposto, quasi a sorpresa, un'estate fa, Juan Jesus e il Napoli si promisero praticamente di rivedersi e con reciproca fiducia: al fianco di un ingaggio contenuto (settecentocinquantamila euro), venne inserito un bonus di duecentomila euro in caso di qualificazione in Champions e soprattutto, per lasciarsi la porta aperta, sistemarono pure un'opzione per il club, con stipendio ritoccato (a un milione di euro). Come riporta il Corriere dello Sport, il campo e la serietà dell'ex centrale nerazzurro hanno praticamente attivato quella clausola, che ha bisogno solo di essere esercitata: il brasiliano rimarrà, per condividere con Spalletti un’altra stagione.