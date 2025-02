Radja Nainggolan torna a giocare in Italia (almeno per un giorno) e lo farà in Kings League Lottomatica.sport con i Caesar FC. L'ex Inter giocherà nelle vesti di wildcard: "Non vediamo l’ora di vederlo in azione!”, ha scritto in un comunicato il club che ha deciso di puntare sul belga. L'impegno sarà molto arduo perché i Caesar Fc giocheranno contro i Gear7 di Manuuxo e Fran Hernandez.