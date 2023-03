Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan, oggi accasato alla Spal, torna sul suo più recente passato non risparmiando i commenti negativi rivolti all'Anversa dopo il brutto trattamento riservatogli: "Mi hanno trattato come un parassita, nonostante l’impegno non sia mai mancato. Non potevo più entrare dall’ingresso principale, potevo entrare solo negli orari in cui non c’era la prima squadra, dovevo andare ogni giorno in uno spogliatoio diverso. Il mio orologio è stato persino rubato perché i giovani giocatori entravano e uscivano continuamente da quello spogliatoio".