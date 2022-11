La notizia del possibile arrivo di Radja Nainggolan ha alimentato il dibattito tra i tifosi del Bari, che si sono schierati in due fazioni tra chi accoglierebbe a braccia aperte l'ex Cagliari, Roma e Inter e chi invece avanza qualche riserva in merito al suo atteggiamento extra-campo. Discussione nata in particolare sulla pagina Instagram del sito TuttoBari.com e che ha visto protagonista anche lo stesso Ninja, che a chi sottolineava: "Fuma, patente ritirata, beve...gran bell'esempio di professionalità", ha risposto in prima persona: "E quindi? Faccio il giocatore non l’insegnante".