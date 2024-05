Niente Europei per Robin Gosens. La difficile stagione con l'Union Berlino è costata all'ex esterno dell'Inter la convocazione dal ct Julian Nagelsmann, e ora, attraverso Linkedin, Gosens esprime la sua delusione: "Naturalmente sono devastato dal fatto che non andrò agli Europei e che un sogno d'infanzia sia andato in frantumi. Questa prima stagione in Bundesliga è stata molto intensa, sicuramente immaginavo un quadro diverso dal dover lottare per la salvezza fino all'ultima giornata" riporta Sport1.

Anche se durante la stagione gli è stato spesso chiesto se fosse pentito di aver lasciato l'Inter per trasferirsi nella capitale tedesca, Gosens ha comunque trovato una risposta chiara. "No, non mi pento di nulla. Sono maturato incredibilmente come persona e come giocatore, sono diventato più forte, ho trovato nuovi amici, sono un professionista della Bundesliga e sono riuscito ad evitare la retrocessione che sembrava quasi certa. Poi, qui a Berlino è nato il mio secondo figlio. Le vacanze mi aiuteranno a mettere tutto in prospettiva. E poi aspetto con ansia gli Europei. Da tifoso".