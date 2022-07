Il centrocampista ex Inter Sulley Muntari dice di essere pronto a servire la sua Nazione, il Ghana, se gli verrà chiesto. Il 37enne non gioca per la propria selezione da quando è stato espulso dal campo ai Mondiali del 2014, insieme a Kevin-Prince Boateng, per cattiva condotta. Una commissione d'inchiesta sulla scarsa prestazione del Ghana ai Mondiali in Brasile ha ordinato al centrocampista di scusarsi pubblicamente per la sua condotta. Muntari da allora si è scusato ma deve ancora tornare in Nazionale. “Anche se oggi sono in stampelle e mi chiamassero per venire in aiuto, sicuramente correrei e andrei. Anche se non posso giocare, mi siederò in panchina e darò il mio contributò", ha detto Muntari a Kwabena Yeboah nel corso dello show 'Sports Highlights' di GTV Sports.