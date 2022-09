José Mourinho aspetta l'Inter e si dà (parzialmente) al rap. Lo Special One ha fatto una comparsa nel video del nuovo brano del rapper Stormzy, 'Mel Made Me Do It'. L'artista classe '93 è ormai uno degli esponenti di rilievo della scena underground britannica dal 2014. La collaborazione era stata spoilerata dallo stesso Mou su Instagram: "È stato molto divertente fare questo cameo per il nuovo video musicale di Stormzy - si legge nel post -. Mi sono divertito moltissimo".