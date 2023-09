Sorride Raffaele Palladino e tutto il Monza: Danilo D'Ambrosio torna a disposizione del tecnico biancorosso per il match di domani contro la Lazio. Già in conferenza stampa, Palladino aveva annunciato il suo rientro dopo l'infortunio delle scorse settimane: "Danilo sta bene e sarà dei nostri", le sue parole. E D'Ambrosio figura infatti nella lista dei convocati per il match dell'Olimpico coi biancocelesti.