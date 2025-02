Keita Baldé è tornato in Serie A e oggi ha esordito con la maglia del Monza, nel pareggio contro il Lecce che serve a poco ai biancorossi. Di seguito le parole dell'ex attaccante dell'Inter in conferenza stampa: "Sono stati giorni intensi, è successo tutto in maniera così veloce. Sono molto felice di essere tornato a giocare in Serie A e di essere arrivato in un bel club come il Monza".

Kaita ha chiosato la conferenza esprimendo le sue sensazioni: "Mentalmente sono carico, per me è una grande opportunità giocare nuovamente in Italia con il Monza".