La sconfitta contro il Napoli non è l'unica brutta notizia per Giovanni Stroppa, allenatore del Monza. Ad inizio ripresa, infatti, il tecnico brianzolo ha dovuto perdere per infortunio Andrea Ranocchia: un brutto scontro di gioco con Hirving Lozano gli ha causato un problema alla caviglia tale da costringerlo a lasciare il campo in barella. Stando ai primi riscontri, Ranocchia ha rimediato una distorsione alla caviglia che sarà valutata nelle prossime ore; il timore è quello di un lungo stop.