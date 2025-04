Meteora all'Inter per sei mesi, nella stagione 2015-2016, Martin Montoya ha ripensato così al periodo vissuto a Milano nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "L’unica cosa che cambierei è il fatto di godermi di più il tempo vissuto a Milano - ha raccontato lo spagnolo -. Purtroppo non ho avuto la fiducia di mister Mancini, non mi hanno dato quasi nessuna opportunità per dimostrare il mio valore. Sono rimasto all'Inter solo sei mesi, ma nonostante questo mantengo tuttora bellissimi ricordi del club nerazzurro e, più in generale, del campionato di Serie A".

Parlando della stretta attualità, Montoya si è espresso così su Barcellona-Inter, gara che metterà di fronte due sue ex squadre: "Mi aspetto una sfida equilibrata. Quest'Inter se la gioca, ma per me alla fine passano i catalani".