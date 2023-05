Questa sera alle 23 debutto per Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata al Mondiale di categoria: allo stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, gli Azzurrini affronteranno il Brasile. A presentare il match contro i verdeoro per il sito ufficiale della FIGC è Cesare Casadei, centrocampista di scuola Inter oggi al Chelsea: "Un mondiale è sempre un mondiale e penso che mi darà moltissimo sia dal punto di vista umano che sportivo.

Il valore tecnico dei brasiliani lo conosciamo bene: sono una squadra solida con molte individualità a cui piace l’uno contro uno, il duello contro l’avversario. Quindi dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco e prevenire il loro e ci stiamo preparando per questo. La nostra forza è il gruppo, ci conosciamo da tempo e questa sfida, che è un pezzo di storia del calcio, ci stimola a dare di più per iniziare bene per poi andare fino in fondo in questo Mondiale”.