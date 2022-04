Davide Merola sogna il ritorno all'Inter. L'ammissione è dell'attaccante classe 2000: "Io tifo Inter da quando sono piccolo, nonostante mio padre e mia fratello siano tifosi del Milan - racconta a TMW -. Ho fatto tutta la trafila del Settore Giovanile nerazzurro, vincendo quasi tutto quello che c'era da vincere e avendo la fortuna e l'opportunità, prima di andare via, di esordire in Europa League. Ho conosciuto anche il mio idolo Mauro Icardi e quindi non posso nascondere che tornare all'Inter per me sarebbe un sogno".