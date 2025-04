André Onana si prende una pesante bacchettata verbale da Nemanja Matic, centrocampista dell'Olympique Lione. Rispondendo alle affermazioni dell'ex numero uno dell'Inter, che ha definito il Manchester United una squadra nettamente migliore dei Gones prossimi avversari in Europa League, Matic, visto in Italia con la maglia della Roma, affonda sul camerunese a colpi di sciabola: "Se sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United allora devi stare attento a ciò di cui parli", ha detto il bosniaco. Matic che ha poi rincarato la dose: "Se David De Gea, Peter Schmeichel o Edwin van der Sar lo dicessero, mi verrebbero dei dubbi, ma se statisticamente sei uno dei peggiori portieri nella storia moderna del Manchester United, devi dimostrarlo prima di dirlo".

Davanti a queste dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, Onana non è rimasto con le mani in mano e anzi, attraverso il suo profilo X, ha replicato duramente al giocatore dei transalpini: "Non mancherei mai di rispetto a un altro club. Sappiamo che domani sarà una partita difficile contro un avversario forte. Ci concentriamo sulla preparazione di una performance che possa rendere orgogliosi i nostri fan. Almeno ho alzato trofei con il club più importante del mondo. Alcuni non possono dire lo stesso", con tanto di foto con in braccio la FA Cup vinta lo scorso anno a spese del Manchester City.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.



We focus on preparing a performance to make our fans proud.



At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d