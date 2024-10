"È stato bello perché è come se non ci fossimo mai lasciati. Eravamo qui con le famiglie, con le mogli. È stato come se ci fossimo visti ieri per festeggiare in quel 10 luglio al Circo Massimo", ha detto Marco Materazzi a Sky Sport all'indomani della reunion dei campioni del mondo 2006 andata in scena qualche giorno fa. L'ex numero 23 della Nazionale azzurra è poi tornato a ribadire il vero segreto di quella squadra vincente a Berlino: "Penso che la Coppa in sé passa in secondo piano, rimane quello che siamo stati come gruppo, tutt'oggi forte e attaccati gli uni con gli altri perché ci vogliamo bene. Quella è stata la nostra forza".