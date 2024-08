Oggi un grande ex nerazzurro come Marco Materazzi spegne 51 candeline. L'Inter, attraverso un comunicato ufficiale e i classici post sui social, festeggia il compleanno di Matrix, definito un "leader in campo, uomo squadra nello spogliatoio e simbolo di interismo per tutto il popolo nerazzurro".

"Nel corso dei suoi dieci anni con l'Inter Marco Materazzi ha rappresentato tutto questo e molto altro per compagni e tifosi - sottolinea il club -. Punto fisso della difesa nerazzurra con la sua inconfondibile maglia numero 23 sulle spalle, Matrix ha collezionato 276 presenze e 20 gol con l'Inter, dieci dei quali arrivati nel campionato 2006/07, terminato con la conquista del quindicesimo Scudetto grazie a una sua indimenticabile doppietta sul campo del Siena. Un campionato che porta la sua firma, così come tutti i 15 trofei che Materazzi ha conquistato con l'Inter: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club. Amatissimo dai tifosi nerazzurri, Matrix compie oggi 51 anni: a lui gli auguri di tutto il popolo interista!".