Scudetto, Europa e salvezza: ancora tutto in gioco in Serie A. Gian Piero Ventura parla alla Gazzetta dello Sport soprattutto delle ultime.

Come vede la lotta salvezza?

"Vedo una partita che potrà decidere molto che è Cagliari-Venezia. Se la squadra di Di Francesco dovesse vincere succederebbe un piccolo terremoto, perché verrebbero coinvolte squadre che si sentivano già salve. Dopo la sfortuna dell’anno scorso, con quella retrocessione al 91’ con il Frosinone per il gol di Niang dell’Empoli, Di Francesco meriterebbe di rimanere in Serie A. Ha dato una propria identità a una squadra che, pur senza grandi qualità individuali, almeno ha un filo conduttore: il gioco".

Capitolo Parma.

"L’arrivo di Cristian Chivu ha dato una bella scossa. La squadra ha una buona qualità di base, delle individualità che là sotto non ha nessuno. Quando tutto gira bene giocano delle grandi partite, tipo quella contro l’Inter. Però il ko di Empoli può pesare: ora devono fare risultato col Napoli perché, come ho detto, se il Venezia dovesse vincere, pure loro si ritroverebbero nei guai".

In quel caso rischierebbe pure il Cagliari?

"Il Cagliari di queste ultime giornate non mi sta piacendo, ma al momento giusto spesso trova la compattezza che serve. Ripeto: quella di domenica contro il Venezia è una partita cruciale".