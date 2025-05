Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è stato uno dei primi a scrivere pubblicamente il suo messaggio d'auguri per Massimo Moratti, che oggi ha tagliato il traguardo degli 80 anni. "Sempre e per sempre, l’Inter e l’interismo. Ogni giorno un amore più grande per i nostri colori. Buon compleanno, Presidente", il messaggio pubblicato su Instagram da Pupi. Che a corredo ha aggiunto la foto che lo ritrae con l'ex patron nerazzurro con il trofeo del Mondiale per Club in mano vinto il 18 dicembre 2010.