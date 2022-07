Il Manchester United ha pareggiato oggi in amichevole contro il Rayo Vallecano. A portare in vantaggio i Red Devils era stato l’ex Atalanta Diallo, mentre Alvaro Garcia ha poi siglato la rete del pareggio. Da segnalare sia la prima da titolare in questa pre-season per Cristiano Ronaldo, in campo 45’, sia l’ora abbondante in campo per l’ex nerazzurro Christian Eriksen. Il danese è uscito al 61’ lasciato il posto a Mejbri.