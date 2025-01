L'ex difensore del Brasile e dell'Inter Lucio, vincitore dei Mondiali del 2002 con la Seleçao, ha visitato il Museo Fifa di Zurigo per lasciare il segno con una firma sull'iconico Muro dei Campioni. L'ex nerazzurro, accompagnato da Vincenzo Iaquinta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha risollevato la coppa del mondo vinta con i verdeoro in Corea e Giappone 2002.

"Un'emozione come la prima volta; è una gioia immensa aver realizzato il sogno che avevo da bambino guardando i mondiali in tv - le sue parole -. Il momento più bello della Coppa del Mondo 2002 è stato senza dubbio il fischio finale dell'arbitro Collina durante la finale. È stato il momento in cui ti rendi conto di aver realizzato il tuo sogno. Quel momento, quel titolo, hanno segnato la mia vita ed è stato senza dubbio il successo più importante e più grande della mia carriera".