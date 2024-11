Adem Ljajic si dà (anche) al basket. L'ex fantasista con un passato all'Inter e ora in forza al Novi Pazar (club di prima divisione serba) è stato tesserato anche dalla squadra di pallacanestro amatoriale dello stesso club, il Novi Pazar 1969.

L'annuncio è arrivato direttamente sul profilo Instagram della società: "Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic? Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti benissimo chi è e quanto sta contribuendo allo sport di Pazar. Non sostituirà del tutto il pallone da calcio con quello da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando lo permetteranno i suoi impegni con la squadra di calcio. Il famoso calciatore è un grande appassionato del canestro, quindi questo sarà un sogno che diventa realtà e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico le sue abilità con il pallone da basket".