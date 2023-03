Intervistato da Calciostyle.it, Marcello Lippi ha ripercorso velocemente la sua lunga e prestigiosa carriera da allenatore, non mancando di ricordare anche la parentesi negativa vissuta quando sedeva sulla panchina dell'Inter nella stagione 1999-2000: "C’erano tanti giocatori bravi in rosa, ma la squadra non era così forte a livello di compattezza - le parole del ct campione del mondo 2006 -. Chi meglio tra Ronaldo, Vieri e Baggio? Non mi piace dirlo".