Erick Thohir, ex presidente dell'Inter e oggi numero uno della Federcalcio indonesiana, ha accolto con rammarico la decisione di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, di non convocare Lautaro Martinez per la gara amichevole con l'Indonesia del prossimo 19 giugno, nove giorni dopo la finale di Champions League che lo vedrà protagonista con i nerazzurri. "Ci sarà la squadra quasi al completo, ma uno dei giocatori che mi piacciono (Lautaro, ndr) non è stato convocato. Le regole FIFA sono chiare, ma è un vero peccato", ha detto ET.