Vittoria di prestigio nel torneo 8 Nazioni per l'Italia Under 20 dopo la sconfitta di giugno contro la Polonia. A Lisbona, la formazione azzurra ha superato per 2-1 il Portogallo, portandosi in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di testa di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea ed ex Inter, e raddoppiando nella ripresa con la rete al 65' di Cristian Volpato, attaccante della Roma, entrato da otto minuti al posto di Ambrosino del Napoli. Il Portogallo ha accorciato le distanze a 12' dalla fine con un calcio di rigore di Renato Veiga.