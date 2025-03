"Grinta, determinazione e carisma. Giovanni Trapattoni è senza dubbio uno degli allenatori che ha scritto pagine indelebili nella storia dell’Inter". È l'incipit della nota pubblicata dal club nerazzurro per festeggiare gli 86 anni del Trap.

"Arrivato sulla panchina nerazzurra nel 1986, in pochi anni ha trasformato l’Inter in una macchina perfetta, capace di dominare il campionato con numeri straordinari - si legge ancora -. La stagione 1988/89 è leggenda: 58 punti su 68 disponibili, 26 vittorie, solo 2 sconfitte, uno scudetto dominato dall’inizio alla fine. Quel tricolore non fu solo una vittoria, ma un'autentica marcia trionfale, il sigillo di un gruppo forgiato nel carattere e nella determinazione. Ma il Trap non si è fermato lì. La sua Inter ha alzato al cielo anche la Supercoppa Italiana nel 1989 e la Coppa UEFA nel 1991, dando ai tifosi nuove notti indimenticabili. Da parte di FC Internazionale Milano e tutti i tifosi interisti, tantissimi auguri a Giovanni Trapattoni!".