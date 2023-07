Nuova avventura all'orizzonte per l'ex interista Marco Sala che dopo essere passato a titolo definitivo al Sassuolo nel 2019 e una serie di parentesi in prestito in giro per i campi d'Italia, sta per chiudere con il Como. A renderlo noto è Sportitalia, che parla di dirittura d'arrivo della trattativa tra il club neroverde e il club di B.