L'ex centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, nel corso del programma Controcalcio in onda su Twitch, ha commentato la prestazione dell'​​Italia di ieri sera contro la Croazia, valsa la qualificazione agli ottavi di Euro 2024. Di seguito le sue parole, sintetizzate da TuttoCagliari.net: "Se Zaccagni non faceva gol di cosa stavamo parlando adesso? L'Italia non ha rischiato nulla a livello difensivo contro la Croazia e in generale nelle tre partite ha rischiato poco. ha sofferto più a livello di gioco. In attacco pure oggi (ieri ndr) Chiesa è entrato male, mentre Raspadori ha batutto bene solo un calcio d'angolo.

A centrocampo farei giocare Fagioli, a me piace: è uno che capisce di calcio, ha energia e buona tecnica. E' un bel giocatore. Penso che ci siano pochi giocatori in grado di giocare a questo livello, per me uno tra El Shaarawy e Zaccagni deve giocare sempre, non perchè uno ha fatto un gol o è più forte di un altro, ma perchè sono gli unici due in grado di saltare l'uomo. In questo europeo, in tutte le partite, la differenza la fanno gli esterni sull'uno contro uno: Nico Williams, Yamal e Musiala ne sono l'esempio".