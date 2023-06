Raggiunto da TVPlay, Claudio Vigorelli, agente fra gli altri di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto, ha parlato del futuro dei due ex Inter partendo dal mancino ora al Galatasaray: "Sta bene a Istanbul, ma se arriveranno offerte verranno valutate. Se una di queste potrebbe essere quella del Milan? Tatticamente sarebbe perfetto per lui, ma non voglio entrare in questo discorso. Gnonto? Siamo concentrati sull'Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista la fantastica esperienza in Premier League l'idea sarebbe di continuare in quella direzione".