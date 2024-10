Presente all'assemblea elettiva dell'Aiacs, l'agente di mercato Letterio Pino, rappresentate legale dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi, è stato stuzzicato proprio sull'argentino dai giornalisti presenti. "Come sta Icardi al Galatasaray? Sta benissimo, credo si veda dalle statistiche. Ha segnato tanto, fatto assist, è amato dai tifosi e lui ama il Galatasaray. Ci sono state delle sirene ma lui non ha mai voluto ascoltarle".

L'arrivo di Osimhen?

"La cosa divertente è che Okan Buruk lo ha chiamato e gli ha detto che c'era questa possibilità e Mauro ha detto di prenderlo subito. Vanno d'accordissimo, i campioni possono coesistere".

Possibile ritorno in Serie A in futuro?

"Niente è impossibile, lui ama l'Italia quindi in futuro chissà. È però difficile rinunciare all'amore di una Nazione intera perché lui è ben voluto anche dai tifosi delle altre squadre".